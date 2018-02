Mietwohnungs-Schäden: BGH stärkt Vermieterrechte

Schadensersatz ohne Fristsetzung, wenn Mieter die Mietsache beschädigt: Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat entschieden, dass ein vom Vermieter wegen Beschädigung der Mietsache geltend gemachter Schadensersatzanspruch keine vorherige Fristsetzung zur Schadensbeseitigung gegenüber dem Mieter voraussetzt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vermieter solch einen Schadenersatz noch während der Vermietung oder nach Auszug des Mieters verlangt, wie die BGH-Richter in einem aktuellen Urteil entschieden (Az.: VIII ZR 157/17).

Die auf Schadensersatz gerichtete Klage hatte bereits in den Vorinstanzen dem Vermieter mehr als 5.000 Euro Schadensersatz zugebilligt. Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts schuldet der Beklagte dem Kläger diesen Schadensersatz wegen eines von dem Beklagten zu verantwortenden Schimmelbefalls in mehreren Räumen, wegen mangelnder Pflege der Badezimmerarmaturen und eines Lackschadens an einem Heizkörper sowie wegen eines schadensbedingt fünfmonatigen Mietausfalls.

Mieter sind grundsätzlich verpflichtet, die überlassenen Mieträume in einem dem vertragsgemäßen Gebrauch entsprechenden Zustand zu halten und insbesondere die Räume aufgrund der aus der Besitzübertragung folgenden Obhutspflicht schonend und pfleglich zu behandeln. Die Verletzung dieser Nebenpflicht begründet einen Anspruch des Geschädigten auf Schadensersatz (neben der Leistung).