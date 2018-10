Mietername an Klingelschild zulässig

Die Namen der Mieter auf Klingelschilder und Briefkästen zu schreiben, ist laut der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig. Das teilte gestern der Eigentümerverband Haus & Grund mit, der eine Klarstellung des Bundes forderte, nachdem ein Fall aus Österreich für Verunsicherung und Diskussionsstoff sorgte. „Die Aufforderung zur Entfernung sämtlicher Klingelschilder ist unnötig“, sagte BfDI-Chefin Andrea Voßhoff am Donnerstag.

„Die Verunsicherung bei den Vermietern war durch unterschiedliche Auslegungen des geltenden EU-Rechts entstanden. Umso erfreulicher ist, dass wir für Deutschland seit heute Abend eine einheitliche Interpretation vorliegen haben. Vermieter können sich im Streitfall hierauf berufen“, kommentierte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke.

Hintergrund ist, dass sich in Wien ein Mieter über den vom Vermieter angebrachten Namen an seinem Klingelschild beschwerte. Daraufhin hat ein großes Wohnungsunternehmen an 220.000 Wohnungen die Namen entfernt hat, weil die zuständige Behörde zu dem Schluss gekommen war, dass nach europäischem Datenschutzrecht die Verbindung von Nachname und Türnummer unzulässig sei.

Das Ausstatten der Klingelschilder mit Namen für sich genommen stellt laut BfDI weder eine automatisierte Verarbeitung noch eine tatsächliche oder beabsichtigte Speicherung in Dateisystemen dar. Insofern ist in entsprechenden Fällen in der Regel gar nicht der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet.