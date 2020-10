Mietenstopp-Gipfel 2020 beendet

Nach erstem Mietenstopp-Gipfel: Miet-Initiativen schließen sich zusammen und planen gemeinsame Aktionen.

Auf kommunaler und Länderebene beißen gerade viele Initiativen auf Granit. Deswegen haben sich Mieter-Initiativen aus mehreren Bundesländern und Mieterschutz-Organisationen an diesem Wochenende auf Anregung des bayerischen Volksbegehrens #6JahreMietenstopp in Nürnberg getroffen.

Damit bezahlbares Wohnen wieder in greifbare Nähe rückt, haben sich die Teilnehmer des Mietenstopp-Gipfels 2020 darauf verständigt, gemeinsam für einen bundesweiten Mietenstopp zu kämpfen.

„Die Schicksalsfrage bei der nächsten Bundestagswahl wird das Thema bezahlbares Wohnen sein. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, zu handeln. Bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit“,

sagt Beatrix Zurek, Vorsitzende des Landesverbands Bayern des Deutschen Mieterbundes (DMB) und Initiatorin des Volksbegehren #6JahreMietenstopp.

DMB: Erhöhung der Mieten soll sich an Inflationsrate orientieren

Bereits in der August-Ausgabe 2020 der Mieterzeitung des DMB, hatte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten gefordert

„die Bestandsmieten in den nächsten fünf bis sechs Jahren einzufrieren und eine Erhöhung nur noch im Rahmen der Inflationsrate zu erlauben. Neuvertragsmieten (außer bei Neubauten) dürfen in ganz Deutschland nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.“

Das seien „die Stellschrauben, an denen der Bund längst hätte drehen sollen“, so Siebenkotten in der Mieterzeitung weiter.