Microsoft streicht 10.000 Jobs

Tech-Unternehmen Microsoft will sparen und streicht deshalb 10.000 Jobs. Die Gesamtbelegschaft werde um 10.000 Stellen bis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2023 reduziert, schreibt Microsoft-Chef Satya Nadella im Unternehmensblog.

Die Stellenstreichungen würden weniger als 5 Prozent der gesamten Mitarbeiterbasis darstellen, so der Microsoft-CEO weiter und er schreibt weiter, dass zwar Jobs in einigen Bereichen abgebaut werden, aber es weiterhin in strategischen Schlüsselbereichen Einstellungen geben wird.