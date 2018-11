Micky Maus wird heute 90

Happy Birthday: Micky Maus feiert am heutigen Sonntag seinen 90. Geburtstag. Die von Walt Disney erschaffene Figur gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Comic-Stars der Welt. Am 18. November 1928 erschien Micky Maus zum ersten Mal als Seemann im Kurzfilm „Steamboat Willie“ auf der Kinoleinwand. Gut zwei Jahre später erschien der erste Comic mit der weltweit berühmtesten Maus.

Mittlerweile taucht Micky Maus nicht nur in Zeichentrickfilmen und Comic-Heften auf. Das Merchandising ist gewaltig: Micky gibt es beispielsweise auch auf Schulranzen, auf Bettbezügen, als Kuscheltiere oder in Freizeitparks. Micky Maus zählt zu den wenigen nicht-menschlichen Kinostars die einen Hollywoodstern haben. 1978 gab es einen Stern auf dem Walk of Fame zum 50..