Michael Schulte singt für Deutschland beim ESC-Finale in Lissabon

Gewinner des deutsche ESC-Vorentscheids 2018 „Unser Lied für Lissabon“ steht fest – Schulte setzt sich gegen Kokurrenz durch und fährt nach Portugal. Am Donnerstagabend wurde in Berlin der deutsche Vorentscheid zum European Song Contest (ESC) ausgetragen. Gewinner des Vorentscheids ist Michael Schulte. Der 27-jährige Singer-Songwriter wird im ESC-Finale am 12. Mai 2018 in Lissabon für Deutschand den Song „You Let Mee Walk Alone“ singen.

Schulte ist bereits seit längerer Zeit beispielsweise einem riesigen Publikum im Netz bekannt. Unter anderem hat sein YouTube-Kanal über 50 Millionen Views und mehr als 200.000 Abonnenten – jetzt dürften noch einige dazu kommen. Schulte hat in seiner bisherigen Musiker-Laufbahn erfolgreich einige Alben und EPs veröffentlicht.