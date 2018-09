Michael Douglas: Angela Merkel beruhigt

Der US-Schauspieler Michael Douglas findet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beruhigend. „Ich habe ihre komplizierten Koalitionsverhandlungen verfolgt, ihre Probleme mit der Flüchtlingssituation in Deutschland und in der gesamten EU“, sagte der Schauspieler dem „Zeitmagazin Mann“.

Er fügte hinzu: „Ich beobachte ihre Schwierigkeiten, aber wissen Sie, was? Ich vertraue ihr, auch wegen ihrer Erfahrung.“ In diesen verrückten Zeiten habe sie „etwas Beruhigendes“, sagte Douglas. Er machte deutlich, dass er die freie westliche Welt in Gefahr sehe. „Ich bin Demokrat, das ist ja bekannt. Aber ich konnte mir damals einfach nicht vorstellen, dass das Ganze derart aus den Fugen geraten würde“, sagte er zu der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Nach der Wahl hatte er noch gesagt, „man solle erst einmal abwarten“. Jetzt habe er aber das Gefühl, dass „alle Errungenschaften der freien westlichen Welt“, in der er aufgewachsen sei, „derzeit attackiert werden“.