Ein seltenes Schauspiel am Himmel bot sich am gestrigen Dienstag den Menschen im Südwesten Deutschlands. Gegen 18 Uhr war ein glühender Feuerball am Nachthimmel zu sehen. Offenbar verglühte ein Meteorit beim Eintritt in die Erdatmosphäre.

Experten sagen das Objekt sei so groß wie ein Fußball gewesen sein. Ein Video bei YouTube zeit das Phänomen.