Die Heavy-Metal-Band Metallica spendet über ihre „All Within My Hands“-Stiftung den Opfern der Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien 100.000 Dollar. Das teilte die Musikgruppe am Dienstag auf Instagram mit.

Das Geld geht an zwei Organisationen gehen, die betroffenen Bewohnern in den Brandgebieten helfen. Jede Organisation erhält 50.000 Dollar. Die Altrocker haben zudem in dem Post ihre Fans aufgerufen, die Hilfsmaßnahmen mit Spenden zu unterstützen.