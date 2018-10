Merkel will offenbar CDU-Vorsitz abgeben

Merkel will offenbar CDU-Parteivorsitz abgeben. Mehrere Kandidaten wollen Nachfolge antreten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will als Konsequenz aus dem Abwärtstrend der CDU offenbar beim Parteitag im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Das habe sie in der Präsidiumssitzung am Montagmorgen angekündigt, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Kreise der CDU-Führung.

Bisher hatte sie geplant, sich im Dezember in Hamburg erneut zur CDU-Chefin wählen zu lassen. Zunächst war unklar, wer die mögliche Nachfolge von Merkel antreten könnte. Ob die Entscheidung Auswirkungen auf die Kanzlerschaft Merkels haben könnte, blieb ebenfalls unklar. Merkel ist seit April 2000 Bundesvorsitzende der CDU.

Mehrere Kandidaten für Merkel-Nachfolge

Nach der Entscheidung von Angela Merkel, im Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren, befürwortet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, dass mehrere Bewerber für die Nachfolge antreten. „Ich finde es gut, dass sich mehrere Kandidaten zur Auswahl stellen“, sagte Kretschmer am Montag in Berlin.

Zuvor hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge sowohl CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz ihre Bereitschaft signalisiert, beim Parteitag im Dezember in Hamburg antreten zu wollen.

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist laut eines Berichts der „Bild“ offenbar dazu bereit, auf dem CDU-Parteitag im Dezember für den Parteivorsitz zu kandidieren. Merz wolle sich der Verantwortung stellen, wenn die Partei das möchte, schreibt die Zeitung am Montag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf das Umfeld von Merz.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten, Vorsitzender des „Parlamentskreis Mittelstand“ der Unionsfraktion, begrüßt eine mögliche Kandidatur von Friedrich Merz für den Parteivorsitz. „Als Parteivorsitzender wird Friedrich Merz den CDU-Mitgliedern und Anhängern den verlorenen Stolz zurück geben“, sagte von Stetten der „Heilbronner Stimme“ (Dienstagsausgabe).

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer habe offenbar am Montag im CDU-Vorstand angekündigt, die Nachfolge antreten zu wollen, berichtet unter anderem die „Passauer Neue Presse“ (Dienstagsausgabe). Offenbar will auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Nachfolge antreten. Das berichtet die „Bild“ am Montagmittag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf eigene Informationen.

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat sich indes überrascht über die Vielzahl der Bewerber für den CDU-Parteivorsitz geäußert. „Es gibt bemerkenswert viel Interesse am Amt des Parteivorsitzenden“, sagte Lammert am Montag in Berlin. „Eine Stellenbeschreibung gibt es nicht, außer dem, was sich aus der Satzung ergibt.“