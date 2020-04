Merkel: Vorsichtige Hoffnung

Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, die Ausbreitung verlangsamt sich, der Anstieg der Neuinfektionen flache sich leicht ab, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Sitzung des Corona-Kabinetts am Donnerstag.

Deutlichere Einschränkungen seien vielleicht nicht notwendig. „Aber wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen“, betonte die Kanzlerin und hat deshalb weiterhin zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen aufgerufen – auch über Ostern.

„Wir müssen dies über Ostern, über die Tage danach weiter so fortsetzen, denn wir können uns sehr schnell das zerstören was wir jetzt erreicht haben. Das heißt also Konzentration, Disziplin – das ist das was Fürsorge für die Nächsten ist. Fürsorge für den Nächsten durch Abstand“, sagte die Kanzlerin.