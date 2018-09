Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft an diesem Freitag, den 07.09.2018, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Am Nachmittag wird die Kanzlerin vom Frankreichs Staatschef zu einem Gespräch in Marseille empfangen.

Im Mittelpunkt der Gespräche werden dabei aktuelle europa- und außenpolitische sowie bilaterale Fragen stehen. Eine Pressebegegnung ist geplant, heißt es im Terminkalender auf der Webseite der Kanzlerin.