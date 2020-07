Merkel: Pandemie nur global zu besiegen

„Nur wenn wir auf diese globale Bedrohung globale Antworten finden, haben wir die Chance, aktuell und künftig Pandemien zu besiegen (…) Das gilt insbesondere bei einer wachsenden Weltbevölkerung. Deswegen unterstützt die Bundesregierung die aktuellen Anstrengungen im Kampf gegen das Coronavirus. „

Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem wöchentlichen Video-Podcast am Weltbevölkerungstag auf die Frage „Vor welchen Herausforderungen steht die wachsende Weltbevölkerung bei Pandemien?“.

Es seien gewaltige Herausforderungen, vor denen die Weltgemeinschaft zur Zeit stehe, so die Kanzlerin weiter. „Aber ich sehe in vielen Staaten die große Bereitschaft, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Das stimmt mich hoffnungsvoll“, so Merkel.