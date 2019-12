Merkel: „Mut zu neuem Denken“

„Ein neues Jahrzehnt liegt vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden.“

Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Ende ihrer Neujahrsansprache für 2020 gesagt. „Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen“, so die Kanzlerin weiter.

In ihrer Ansprache hat Merkel zum „Mut zu neuem Denken“ aufgerufen, „die Kraft, bekannte Wege zu verlassen, die Bereitschaft, Neues zu wagen, und die Entschlossenheit, schneller zu handeln, in der Überzeugung, dass Ungewohntes gelingen kann – und gelingen muss.“

