Merkel: Müssen „wachsam bleiben“

Bundeskanzlerin Angeal Merkel (CDU) ist froh darüber, dass das öffentlichliche Leben und die Wirtschaft in Deutschland in vielen Bereichen in der Corona-Krise wieder in Gang gekommen ist.

„Ich hoffe, wir können viele weitere Schritte machen, ohne die Infektionen wieder anzufachen. Wenn wir mutig und wachsam bleiben, könnte uns das gelingen“, sagte die Kanzlerin Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Verglichen mit Ostern sei man zu Pfingsten in großen Schritten vorangekommen. Es sei wunderbar, dass so vieles jetzt wieder möglich ist, so Merkel weiter.

Man habe die Prüfung bislang recht gut bestanden, so die Kanzlerin. „Wir alle zusammen, eine überwältigende Mehrheit der Menschen in unserem Land, haben uns von Vorsicht, Vernunft und Verantwortung für andere leiten lassen. Und so haben wir viel geschafft in diesen vier Monaten“, lobte Merkel.