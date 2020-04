Merkel mahnt zur Disziplin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einer Regierungserklärung ihren Kurs und die beschlossenen Einschränkungen in der Coronakrise verteidigt.

Trotz sinkender Infektionszahlen stehe Deutschland erst am Anfang der Pandemie. „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern an deren Anfang“, betonte die Regierungschefin am Donnerstag in Berlin.

Das Ergebnis sei zerbrechlich. „Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen auf dünnstem Eis. Die Situtation ist trügerisch und wir sind noch lange nicht über dem Berg“, sagte Merkel.

Die getroffenen Vorkehrungen seien unvermeidbar, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Um die Pandemie zu überstehen, seien Ausdauer und Disziplin gefragt.

Mit Sorge sehe sie daher, wenn die von Bund und Ländern beschlossene schrittweise Öffnung „zu forsch“ umgesetzt werde. „Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren“, sagte Merkel.