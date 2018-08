Merkel kündigt schnelle Entscheidung zu Rente an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den SPD-Vorschlägen zur Sicherung des Rentenniveaus bis 2040 eine Absage erteilt. In der Debatte um die Zukunft der Rente sei man auf einem guten Weg und werde „sehr zeitnah“ entscheiden, sagte Merkel dem ARD-Magazin „Bericht aus Berlin“ im sogenannten „Sommerinterview“.

„Ich glaube im Augenblick, jeden Tag etwas anderes mitzuteilen schärft eher die Verunsicherung als dass es Sicherheit schafft“, so Merkel und fügte hinzu: „Bitte keine Unsicherheit schüren – das ist meine Anforderung an die SPD“. Bis 2025 sei Klarheit und dann werde man sich ansehen, was die Rentenkommission vorschlage.