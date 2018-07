Merkel kritisiert Ton im Unionsstreit zur Asylpolitik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vier Monate nach der Regierungsbildung eine positive Bilanz gezogen. „Es liegen ereignisreiche und arbeitsreiche Monate hinter uns“, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

Dabei seien Entscheidungen getroffen worden, „die ganz konkrete Verbesserungen der Lebenssituationen der Menschen in unserem Land mit sich bringen“, so die Kanzlerin. „Wir werden uns daran messen lassen, wie weite wir vorangekommen sind und wo wir spürbare Veränderungen auch vorgenommen haben.“ Unter anderem sei das Kabinett mit dem Baukindergeld, der Verbesserung der angespannten Kita-Situation sowie dem Kampf gegen Altersarmut bereits zentralen Themen angegangen.

Kritik am Ton im unionsinternen Streit über Flüchtlingspolitik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) findet Streit wichtig für die gesellschaftliche Versöhnung. „Wir stehen immer vor der Frage, soll so ein Streit ausgetragen werden, soll darüber eine Auseinandersetzung geführt werden und da sage ich ein klares `Ja` dazu“, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

Dabei müsse man jedoch bedenken, dass Streit auch Spaltung fördern könne. Zum Unionsstreit in der Asylpolitik sagte sie, die Tonalität sei oft „sehr schroff“ und insgesamt „verbesserungswürdig“ gewesen. Sie messe der „Sprache auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Und ich persönlich werde mich auch gegen bestimmte Erosionen der Sprache immer wieder wenden, weil ich auch glaube, dass es auch Ausdruck von Denken ist“.

Mit Hinblick auf sogenannte Fake News und die Veränderungen in der politischen Kultur sagte Merkel, sie wolle sprachlich präzise sein und versuchen, durch „Beispielgebung diesen Prozess der Verwahrlosung in Zaum zu halten“.

Merkel: NSU-Akte noch nicht geschlossen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die NSU-Akte noch nicht als geschlossen an. „Wir haben in vielen Fällen die Arbeitsweisen der Behörden geändert. Deshalb glaube ich, dass wir aus diesen schrecklichen Erfahrungen vieles gelernt haben, aber das ist kein abgeschlossener Prozess und das wird auch weitergehen“, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.

Sie bezeichnete die NSU-Mordserie als einen „sehr dunklen Fleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Trotz ihrer Meinung, dass im Gerichtsprozess „angemessene Strafen“ verhängt worden seien, könne sie die Opfer verstehen. „Ich kann insgesamt die Gefühlslage der Familien nachempfinden, weil ein Gerichtsprozess kann natürlich das Leid und natürlich das gesamte gesellschaftliche Umfeld einer solchen Erfahrung nicht wiedergutmachen.“

Angesprochen auf die umstrittene 120 Jahre lange Sperrfrist für die NSU-Akten in Hessen blieb sie bei einer allgemeinen Aussage: „Quellenschutz ist ein Teil des Rechtsstaaten, aber das muss natürlich immer im Bereich der Verhältnismäßigkeit sein.“