Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich wegen der Corona-Pandemie am Abend in einer TV-Ansprache an die deutsche Bevölkerung wenden.

Merkel wird sich zur Corona-Krise und den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus äußern. Die Rede wird unter anderem bei der ARD und im ZDF zu sehen sein.