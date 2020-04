Merkel: „Ganz anderes Osterfest“

Dreimal wurde die Bundeskanzlerin negativ auf Corona getestet, seit heute ist Angela Merkel wieder aus dem Home-Office zurück und regiert wieder im Kanzleramt – sie ist zurück aus der Quarantäne.

„Meine häusliche Quarantäne ist vorbei, und mir geht es gut“, sagte Merkel am Freitag in ihrem Video-Podcast und forderte gleichzeitig die Bundesbürger auf, sich auch an Ostern und den Ferien an die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu halten.

Merkel appelliert an Bürger

„Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben als je zuvor … Auch einen Osterspaziergang kann es nur nach den Regeln geben, die seit gut zwei Wochen überall gelten … Auch Kurzreisen innerhalb Deutschlands, an die See oder in die Berge oder zu Verwandten, kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben“, sagte Merkel.

Die Kanzlerin forderte die Bürger nochmals auf, den nötigen Abstand zu anderen Menschen zu beachten, mindestens eineinhalb Meter oder besser zwei und erinnerte noch einmal an gründliches und häufiges Händewaschen.