Merkel: Fällt niemandem leicht

„Ich darf den Bürger sagen, auch als eine freiheitsliebende Bürgerin im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit, sobald es die gesundheitliche Situation zulässt, werden wir selbstverständlich zu dem freien Leben wie wir es kennen zurückkehren … Dass was wir hatten und auf dass was wir stolz waren wollen wir natürlich wieder erreichen. Das ist überhaupt gar keine Frage.

Aber wir müssen es halt immer im Blick darauf machen, gefährden wir Menschenleben. Das ist die einzige Grundlage warum wir jetzt so handeln mussten und das fällt ja auch niemandem leicht. Das fällt den Menschen die betroffen sind nicht leicht. Aber glauben Sie mir, dass es mir als Politikerin leicht fällt mit Anderen gemeinsam so etwas anordnen zu müssen. Das ist etwas, was wir uns lieber erspart hätten, aber die Umstände einfach erfordern.“