Mercedes-Benz mit neuer Absatz-Bestmarke

Die Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz hat in den ersten vier Monaten des Jahres den besten Start aller Zeiten hingelegt. Von Januar bis April setzte das Stuttgarter Unternehmen mit dem Stern 786.862 Fahrzeuge ab – ein Bestwert für diesen Zeitraum, so der Konzern. Allein im April wurden rund um den Globus mehr als 192.000 PKW an Kunden ausgeliefert – ein Plus von 6,6 Prozent. Vor allem SUVs waren gefragt, hier stieg der Absatz um 14 Prozent auf über 68.000 Fahrzeuge.

Erneut zweistelliges Wachstum erzielte Mercedes-Benz in der Region Asien-Pazifik: Mit 80.243 ausgelieferten Einheiten stieg der Absatz im April auf einen neuen Bestwert (plus 17,2 Prozent). Der größte Wachstumsbeitrag kam aus China – hier stieg die Zahl der Auslieferungen im vergangenen Monat um 20,1% auf 57.221 Einheiten.

Erstmals wurde im Reich der Mitte nach nur vier Monaten die 200.000er Marke beim Absatz erreicht (227.153 Einheiten, plus 18 Prozent). Mehr als zwei Drittel aller dort verkauften Mercedes-Benz Fahrzeuge werden auch vor Ort produziert. Bestwerte erzielte Mercedes-Benz seit Jahresbeginn zudem in Südkorea, Indien, Thailand und Malaysia.