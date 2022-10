Meloni vereidigt – EU gratuliert

In Italien ist Giorgia Meloni als Regierungschefin vereidigt worden. Die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d’Italia ist die erste Frau in der Geschichte Italiens in diesem Amt.



Auch die EU-Spitze hat Meloni gratuliert. „Glückwünsche an Giorgia Meloni zu ihrer Ernennung zur italienischen Ministerpräsidentin – der ersten Frau in diesem Amt“, twitterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.