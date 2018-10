Mehrheit für Löw als DFB-Coach

Laut Umfrage will eine Mehrheit Jogi Löw als Bundestrainer behalten.

Trotz der jüngsten Niederlagen der deutschen Fußballnationalmannschaft überwiegt die Unterstützung für Bundestrainer Joachim Löw. Eine relative Mehrheit von 43 Prozent der Befragten spricht sich dafür aus, dass Löw Nationaltrainer bleiben soll. 34 Prozent plädieren für seine Ablösung.

20 Prozent gaben an, sich nicht für Fußball interessieren und deshalb keine Meinung zum Thema zu haben. Infratest hatte im Auftrag des ARD- Morgenmagazins vom 16. bis 17. Oktober genau 1.040 Wahlberechtigte befragt. Deutschland hatte zuletzt in der „Nations League“ gegen Frankreich und die Niederlande verloren, auch das Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist noch frisch in Erinnerung.