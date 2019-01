Mehrheit der Studenten lebt in WG

Wer studiert, lebt immer häufiger in einer Wohngemeinschaft (WG) und seltener alleine. Die WG hat einer Studie zufolge die private Studentenwohnung als häufigste Wohnform abgelöst. 2018 wohnte ein knappes Drittel der Studierenden in einer WG, rund ein Viertel noch bei den Eltern, teilte das Centrum für Hochschulentwicklung mit.

Im Vergleich zu 2003 stieg die WG-Quote von rund 21,9 Prozent um rund 9 Prozentpunkte auf 30,8 Prozent. In gleichem Maße ging der Anteil an Privatwohnungen zurück. Gab vor 15 Jahren noch jeder dritte Befragte an, allein oder mit Partner(in) in einer Mietwohnung zu leben, war es 2018 nur noch ein Viertel.

Leicht gestiegen ist zudem der Anteil der Studierenden, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Aktuell nutzt gut ein Viertel (25,2 Prozent) aller Befragten noch das „Hotel Mama“ als Unterkunft (2003: 22,4 Prozent).