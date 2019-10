In Chile dauern die gewaltsamen Proteste weiter an. In dem südamerikanischen Land gibt es mittlerweile mehrere Tote bei den Unruhen. Laut Medienberichten soll mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Regierung hat indes den Ausnahmezustand im ganzen Land ausgeweitet. In allen Großstädten Chiles wurde ein nächtliche Ausgangssperre verhängt. Auslöser der Unruhen war eine geplante Erhöhung der Fahrpreise für die Metro in Santiago de Chile.