Fertiggestellte Wohnungen in Deutschland im vergangenen Jahr plus 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 293.000 Wohnungen gebaut, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2001 gegeben (326.600). Die Zahl der Baugenehmigungen ist im vergangenen Jahr mit 360.600 um 4,0 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.