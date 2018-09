Die USA werden ihre Truppenpräsenz in Deutschland aufstocken. Zusätzlich rund 1.500 Soldaten werden bis 2020 in die Bundesrepublik zur Stärkung der transatlantische Allianz kommen, teilte US-Botschafter Richard Grenell via Twitter mit. Derzeit sind in Deutschland mehr als 33.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert.