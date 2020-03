Mehr Unternehmen mit schnellem Internet

Mehr Unternehmen in Deutschland waren im vergangenen Jahr mit schnellem Internet versorgt. 59 % aller deutschen Unternehmen mit einer ortsfesten Breitbandverbindung und mindestens zehn Beschäftigten verfügten im Jahr 2019 über einen schnellen Internetanschluss*, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Der Anteil der Unternehmen mit schnellem Internet in Deutschland ist damit gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozentpunkte gestiegen (2018: 51 %).

Im EU-Durchschnitt hat sich der Anteil mit 6 Prozentpunkten etwas schwächer erhöht als in Deutschland und lag im Jahr 2019 bei 54 % (2018: 48 %). Deutschland liegt damit wie in den Vorjahren im europäischen Mittelfeld.

Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegten im Jahr 2019 Dänemark (87 %), Schweden (82 %) und die Niederlande (75 %). Am wenigsten verbreitet war schnelles Internet bei Unternehmen in Frankreich (33 %) sowie Kroatien und Italien (jeweils 41 %).

Insgesamt verfügten 91 % der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in Deutschland über eine ortsfeste Breitbandverbindung. Deutschland liegt damit minimal unter dem EU-Durchschnitt von 92 %.