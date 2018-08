Mehr Umsatz im Gastgewerbe

Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im 1. Halbjahr 2018 preisbereinigt (real) 0,3 % mehr um als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, ergab sich nicht preisbereinigt (nominal) ein Plus von 2,5 %.

Die Beherbergungsunternehmen wiesen real 0,2 % niedrigere Umsätze aus als im 1. Halbjahr des Vorjahres. Der Umsatz in der Gastronomie stieg in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 0,6 %. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im 1. Halbjahr um 0,1 % unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraumes.

Im Juni 2018 setzte das Gastgewerbe real 2,1 % und nominal 3,8 % mehr um als im Juni 2017. Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) stieg der Umsatz im Juni 2018 im Vergleich zum Mai 2018 real um 3,2 %und nominal um 2,9 %.