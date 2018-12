Mehr Rüstungsgüter produziert

Weltweit werden immer mehr Waffen gehandelt: Die weltweite Rüstungsproduktion ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen, das teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI mit. Demnach steigerten die einhundert größten Rüstungskonzerne der Welt ihre Waffenverkäufe auf fast 400 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 350 Milliarden Euro.

Gegenüber dem Jahr davor ist der Handel mit Militärgeräten damit um 2,5 Prozent gewachsen. Es ist zugleich der dritte Anstieg in Folge. Gegenüber dem Jahr 2002 hat der Verkauf von Kriegsmaterial um mehr als 40 Prozent zugelegt, heißt es in dem Bericht des renommierten Friedensinstituts.

Rüstungsunternehmen aus den USA waren demnach mit großem Abstand erneut an der Spitze der SIPRI-Statistik. Allein sie bestritten im letzten Jahr mehr als die Hälfte der weltweiten Waffenverkäufe. Stark legten russische Waffenschmieden zu. Russland verdrängte damit Großbritannien vom zweiten Platz in dem Ranking. China wird in der Statisitk nicht berücksichtigt. Es fehlen dafür verlässliche Daten, heißt es dazu aus Stockholm.