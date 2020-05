Zahl der Straftaten in Deutschland im dritten Jahr in Folge gesunken, dass teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch mit. Mehr politisch motivierte Delikte und antisemitische Straftaten laut aktueller Kriminalstatistik. Mehr als 1.500 Straftaten beim Tatmittel Hassposting.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnete 2019 weniger als 5,3 Millionen Straftaten, ausländerrechtliche Verstöße nicht mitgezählt. Die Zahl der Straftaten sinkt damit im dritten Jahr in Folge, während die Bevölkerung wächst. Die Aufklärungsquote lag 2019 bei 56,2 Prozent.

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten macht etwa 1 Prozent aller registrierten Straftaten aus. Sie ist im vergangenen Jahr um rund 14 Prozent auf 41.177 gestiegen. Damit befindet sich die politisch motivierte Kriminalität auf dem zweithöchsten Stand seit Einführung dieser Statistik im Jahr 2001.

Im Jahr 2019 haben die Straftaten im Themenfeld Hasskriminalität mit 8.585 gegenüber dem Jahr 2018 mit 8.113 um 5,8 % zugenommen. Maßgebend für die hohen Fallzahlen im Bereich der Hasskriminalität waren wie auch im Vorjahr insbesondere die fremdenfeindlichen Straftaten, die im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % zugenommen haben (2019: 7.909; 2018: 7.701).

Antisemitische Straftaten sind um 13,0 % gegenüber dem Jahr 2018 angestiegen (2019: 2.032; 2018: 1.799). Der überwiegende Teil wurde mit 93,4 % dem Phänomenbereich Politisch Motivierten Kriminalität (PMK – rechts – zugeordnet.

Im zum 01.01.2019 neu geschaffenen Tatmittel Hassposting wurden im Jahr 2019 1.524 Straftaten (2018: 1.472 im damaligen Oberthema Hasspostings) registriert. Davon wurden 1.108 Delikte der PMK -rechts- zugeordnet, 21 der PMK -religiöse Ideologie-, 199 der PMK -links- und 27 der PMK -ausländische Ideologie.