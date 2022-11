Mehr Erstklässler in Deutschland

Das neue Schuljahr hat vor wenigen Wochen begonnen: 810.700 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Deutschland drücken nun die Schulbank. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Das sind 40.000 oder 5,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Eine höhere Geburtenzahlen und eine verstärkte Zuwanderung sei der Grund für das deutliche Plus an Erstklässlern, heißt es weiter.