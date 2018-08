Mehr Drohnen an Flughäfen gesichtet

Die Zahl der Drohnen die über deutschen Flughäfen gesichtet werden steigt. In diesem Jahr gab es nach aktuellen Medienberichten, die sich auf Angaben der Deutschen Flugsicherung berufen, bereits mehr als einhundert Fälle. Im gesamten Vorjahr waren es „nur“ knapp 90. Am häufigsten wurden Drohen am Flughafen Frankfurt/Main gesichtet.

Laut Drohnenverordnung sind Drohnen über An- und Abflugbereichen von Flugplätzen generell verboten. Verboten ist auch der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen in und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen oder Hauptverkehrswegen. Der Betrieb einer Drohne mit einem Gewicht von mehr als 250 Gramm ist auch über Wohngrundstücken untersagt.

Wer sein Flugobjekt ausschließlich auf einem Modellfluggelände fliegen lässt, kann das unverändert machen. Die neuen Regeln gelten nur außerhalb von Modellflugplätzen. Einzige Ausnahme: Man muss eine Plakette mit Name und Adresse des Besitzers anbringen.

Besitzer einer Drohen mit einem Gewicht von mehr als zwei Kilogramm müssen darüber hinaus besondere Kenntnisse nachweisen. Der Nachweis wird entweder nach Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle erteilt oder bei Modellflugzeugen durch einen Luftsportverband nach einer Einweisung ausgestellt. Bei Drohnen von mehr als fünf Kilogramm wird eine zusätzliche Aufstiegserlaubnis benötigt, die von den Landesluftfahrtbehörden erteilt wird.