Mehr Bewegungsmuffel seit Corona

Rund ein Drittel der Deutschen bewegt sich im Alltag zu wenig. Das zeigt eine Studie der Techniker Krankenkasse (TK).



Demnach geben 30 Prozent der Befragten an, weniger als eine halbe Stunde am Tag aktiv auf den Beinen zu sein. „Wir sehen in unserer Studie deutliche Effekte durch Corona“, so Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK.



„26 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich durch Corona weniger bewegen als vor der Pandemie.“