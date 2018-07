Mega-Jackpot lockt in den USA

Die Spannung steigt: In den USA geht der Hype um den Lotto-Jackpot bei der Lotterie Mega Millions in die nächste Runde. Am vergangenen Wochenende wurde erneut kein Schein mit den „6 Richtigen“ gezogen. Bei der Ziehung am kommenden Dienstag, den 24. Juli 2018, können die Glücksritter in den Staaten nun auf einen Topf von fast einer halben Milliarde Dollar hoffen. Etwa 493 Millionen Dollar, umgerechnet rund 420 Millionen Euro, können die passenden Gewinnzahlen bringen.

Zuletzt hatte der Mega-Jackpot kurz vor der Ziehung noch einen Ansturm auf die Lottoscheine ausgelöst. Wer bei der nächsten Ausspielung als einziger alle Kreuze richtig setzt kann sich über den fünfthöchsten Jackpot in der Geschichte der Lotterie freuen.