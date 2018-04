Mega-Fusion am US-Telekom-Markt

Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint in den USA: Die Deutsche Telekom Tochter US und der kleinere US-Rivale Sprint fusionieren. Die Deutsche Telekom stärkt damit ihr amerikanisches Geschäft.

Wie die Deutsche Telekom am Sonntag mitteilte, werden die T-Mobile US Inc. und Sprint Corp. in einem reinen Aktientausch ihre Unternehmen zusammenlegen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die beiden amerikanischen Unternehmen sowie ihre jeweiligen Mehrheitsaktionäre Deutsche Telekom und Softbank K.K. jetzt abgeschlossen. Die T-Mobile US-Aktien liegen aktuell zu 62 Prozent bei der Deutschen Telekom. An Sprint ist Softbank zurzeit mit rund 83 Prozent des Kapitals beteiligt. Die übrigen Anteile der beiden amerikanischen Unternehmen liegen jeweils bei freien Aktionären.

Nach Abschluss der Transaktion hält die Deutsche Telekom rund 42 Prozent der T-Mobile-Aktien. Weitere rund 27 Prozent liegen dann bei Softbank. Die verbleibenden rund 31 Prozent der T-Mobile US-Aktien halten freie Aktionäre. Darüber hinaus schließen Softbank und Deutsche Telekom eine Stimmrechtsvereinbarung ab. Diese sichert der Telekom weitreichende Mehrheitsrechte bei der Festlegung des Abstimmungsverhaltens der T-Mobile US-Anteile im Bestand von Softbank. Somit hat die Deutsche Telekom mittelbar und unmittelbar Zugriff auf Stimmrechte für insgesamt 69 Prozent der T-Mobile US-Aktien.

Der Wert des neuen Unternehmens (Enterprise Value) beträgt rund 150 Milliarden US-Dollar – umgerechnet mehr als 120 Milliarden Euro. Die erwarteten Synergien haben einen Barwert von rund 43 Milliarden US-Dollar. Die neue, größere T-Mobile US hat rund 127 Millionen eigene Kunden und einen Umsatz von rund 76 Milliarden Dollar auf Basis der für 2018 erwarteten Zahlen. Sie liegt damit künftig auf Augenhöhe mit den beiden landesweiten Wettbewerbern AT&T und Verizon.