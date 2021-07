Mega-Deal am Immobilienmarkt

Bisher größter Deal auf dem deutschen Immobilienmarkt in diesem Jahr perfekt: Allianz Real Estate und BVK-Fonds kaufen Turm 1 des neuen Four-Entwicklungsprojekts in Frankfurt am Main.

Die Allianz Real Estate und und ein Universal-Investmentfonds, der im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK-Fonds) verwaltet wird, erwerben gemeinsam für 1,4 Milliarden Euro einen der vier im Bau befindlichen Türme des Hochhaus-Komplexes „Four“ im Herzen des Frankfurter Bankenviertels.

Wie die Immobilien-Tochter der Allianz mitteilte, sei dies die bisher größte Einzelobjekt-Transaktion in Deutschland im Jahr 2021. Es wird der dritthöchste Wolkenkratzer in der Bankenmetropole sein, heißt es weiter.