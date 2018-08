MDR überträgt Leipziger Hinspiel gegen Luhansk

Das Playoff-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation von RB Leipzig am Donnerstag bei FK Sorja Luhansk in Saporischschja wird live im TV übertragen. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt am Donnerstag (23. August) in „Sport im Osten“ ab 20.15 Uhr das Spiel der „Roten Bullen“ beim ukrainischen Vertreter Sorja Luhansk live. Spielbeginn der Partie in Saporischschja ist 20.30 Uhr.

Das Rückspiel findet eine Woche später am 30. August (18.30 Uhr) in Leipzig statt. Der Gewinner des Duells ist für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. An dieser Gruppenphase nehmen dann 48 Mannschaften teil, die Auslosung findet am 31. August in Monaco statt.