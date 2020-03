Der Rennstall McLaren tritt nicht beim Formel-1-Rennen in Melbourne an. Das teilten die Engländer am Donnerstag mit.

Der Grund: Innerhalb des Teams von McLaren hat es einen positiven Test auf das Coronavirus gegeben. Das betroffene Team-Mitglied sei isoliert und vorerst in Quarantäne.

Die Formel 1 startet nach aktuellen Planungen in Australien am 15. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne in ihre neue Saison.