Großbritanniens Premierministerin Theresa May übernimmt die Kontrolle über die Brexit-Verhandlungen. Das teilte May in einem Schreiben an das britische Parlament mit, über das Bloomberg am Dienstag berichtete.

Sie wertet damit das von Dominic Raab geführte Brexit-Ministerium (DExEU) ab, welches bisher auf einen härteren Brexit gesetzt hatte als die Premierministerin selbst. Sie hatte außerdem angekündigt, in den Verhandlungen darauf hinzuwirken, dass Großbritannien die Regeln des Europäischen Binnenmarktes bis Ende 2020 beibehalte.