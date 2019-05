May geht am 7. Juni als Parteichefin

Die britische Premierministerin Theresa May tritt als Parteichefin zurück. Wie May am Freitag in London mitteilte, werde sie ihr Amt als Parteichefin der Conservative Party am 7. Juni zur Verfügung stellen.

Die Tage als Premierministerin sind damit auch gezählt. Ihr Amt als Premierministerin will die konservative Politikerin so lange weiterführen, bis die Partei einen Nachfolger gefunden habe, so May weiter.

May ist nach Margaret „Maggie“ Thatcher die zweite Premierministerin in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Beste Chancen auf die Nachfolge May´s als Premier werden Boris Johnson eingeräumt.