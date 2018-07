Verstappen hat Großen Preis von Österreich gewonnen

Formel-1-Fahrer Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen – Sebastian Vettel hat mit Platz 3 die WM-Führung zurückerobert.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Österreich gewonnen. Zweiter in Spielberg wurde Kimi Räikkönen (Ferrari). Beim Start hatte Lewis Hamilton (Mercedes) die Führung von seinem von der Pole gestarteten Teamkollegen Valtteri Bottas übernommen. Der wegen einer Strafversetzung von Rang sechs gestartete Ferrari-Pilot Sebastian Vettel verlor beim Start einige Position, kämpfte sich aber im Anschluss zurück. In der 15. Runde schied Bottas mit einem Getriebeschaden aus. Die Red Bulls und beide Ferraris nutzten die folgende virtuelle Safety-Car-Phase, um sich neue Reifen zu holen.

Hamilton verpasste die Chance. Der Brite kam schließlich in der 26. Runde in die Box und reihte sich auf Platz vier wieder ein. Verstappen übernahm die Führung und konnte sich im Anschluss etwas absetzen. In der Schlussphase kam Räikkönen immer näher an Verstappen heran, konnte ihn aber nicht einholen.

Kurz vor Schluss musste auch der bisherige WM-Führende Hamilton sein Auto abstellen. Den dritten Platz auf dem Podium nahm in Österreich Vettel ein, der die WM-Führung übernahm. Auf den weiteren Plätzen folgten Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Force India), Sergio Perez (Force India) und Fernando Alonso (McLaren). Charles Leclerc (Sauber) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Marcus Ericsson (Sauber) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Nach neun von 21 Rennen hat Vettel die Führung in der Fahrer-Wertung zurückerobert. Vettel führt nun mit 146 Punkten, Hamilton ist mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Räikkönen ist mit 101 Punkten Dritter, Ricciardo Vierter (96 Punkte), sein Teamkollege Verstappen Fünfter mit 93 Punkten. Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Großbritannien statt.