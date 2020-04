Maskenpflicht bald deutschlandweit

Eine Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt bald in allen Bundesländern in Deutschland.



Aus einer „dringenden Empfehlung“ zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird nun deutschlandweit doch eine Pflicht. Als Schutz sind sogenannte Alltagsmasken („Community-Masken“), Schals oder ein Tuch möglich.



In Hessen und Sachsen gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und in den Geschäften bereits seit dieser Woche.



In den übrigen Bundesländern gilt eine Maskentragepflicht ab Freitag bzw. kommendem Montag – allerdings nicht überall gleich. In manchen Ländern im ÖPNV und in den Läden, in anderen Ländern nur in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen.