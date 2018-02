Mann aus Würselen will nicht mehr: Schulz verzichtet auf Außenamt

Überraschung in Berlin: Martin Schulz – der Mann aus Würselen will nicht mehr. Der SPD-Chef will nun doch nicht Außenminister in der neuen Großen Koalition werden. Schulz verzichtet damit auf einen Ministerposten und Eintritt in die Regierung. Schriftlich teilte er am Freitag-Nachmittag mit, dass er das SPD-Mitgliedervotum nicht mit einer Debatte um seine Person gefährden wolle.

„Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet. Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind“, schreibt Schulz.

Zuletzt hatte es bei den Sozialdemokraten massive Kritik an Schulz geplantem Wechsel ins Außenamt gegeben. Wegen seiner ursprünglichen Aussage während des Bundestags-Wahlkampfs im vergangenen Jahr, nicht in ein Kabinett unter CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel eintreten zu wollen, war Schulz parteiintern stark unter Druck geraten.