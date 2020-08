ManCity und Lyon im CL-Viertelfinale

Die beiden Fußball-Mannschaften von Manchester City (ManCity) und Olympique Lyon haben das Viertelfinale der UEFA Champions League (CL) erreicht.

ManCity warf Real Madrid (2:1, 2:1) warf Real Mardid und Lyon das Team von Juventus Turin (1:0, 1:2) aus dem Wettbewerb.

FC Bayern spielt am Samstag

Der FC Bayern München spielt am heutigen Samstag (08. August) zu Hause um den Einzug ins CL-Finalturnier. Die Münchner bestreiten am Abend ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel hatten die Bayern bereits mit 3:0 gewonnen.

Ebenfalls am Samstagabend spielen noch der FC Barcelona und der SSC Neapel zum den Einzug in die nächste Runde. Bereits qualifiziert für das Finalturnier in Portugal haben sich RB Leipzig, Atletico Madrid, Paris St. Germain und Atalanta Bergamo.