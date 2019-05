ManCity erneut Meister

Manchester City ist erneut englischer Fußball-Meister. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola verteidigte damit am letzten Spieltag in der Premier League seinen Meistertitel. Für ManCity ist es der insgesamt sechste Titelgewinn in der Vereinsgeschichte.

Vize-Meister in Englands oberster Fußballklasse wurde der FC Liverpool. Das Team von Trainer Jürgen Klopp folgt auf Rang zwei mit nur einem Punkt Rückstand. Auf Rang drei der Abschlusstabelle folgt der FC Chelsea, Vierter in der Saison 2018/2019 ist Tottenham Hotspur.