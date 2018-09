„Manchmal geht es schneller als man denkt … Eine Online-Abstimmung, an der sich Millionen Menschen beteiligten und eine klare Mehrheit für die Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung – mehr war nicht nötig, um die angeblich so unbeweglichen Bürokraten in Brüssel in Schwung zu bringen … Die breite Masse kann durchaus etwas bewegen und ist nicht auf Gedeih und Verderb ‘denen da oben‘ ausgeliefert … Wie schön wäre es, wenn jetzt andere Probleme in Europa und auf dieser Erde auch so angegangen würden.“