Malta verweigert „Alan Kurdi“ Hafeneinfahrt

Nach Italien hat auch Malta dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ die Einfahrt in einen Hafen verweigert. Damit geht die Irrfahrt des Rettungsschiffes im Mittelmeer weiter.

Die „Alan Kurdi“ mit 65 Migranten an Bord hatte Kurs auf Malta genommen und wollte dort anlegen. Maltesische Behörden haben dem Schiff der Organisation Sea-Eye jedoch untersagt im Hafen der Insel einzulaufen.

Das Sea-Eye-Schiff hatte die Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot in Seenot gerettet und wollte anschließend in einem italienischen Hafen anlegen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat dem Schiff die Einfahrt nach Lampedusa jedoch verboten.