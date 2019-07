Malta lässt Migranten an Land

Malta hat sich dazu bereit, alle Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ an Land zu lassen. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland gefallen, teilte Maltas Premierminister Joseph Muscat am Sonntagnachmittag mit.

Die 65 Flüchtlinge sollen demnach zunächst auf ein Schiff der maltesischen Streitkräfte transferiert werden, um im Anschluss an Land gebracht zu werden. Die Migranten würden dann umgehend auf andere europäische Länder verteilt, so Muscat weiter. Zuvor hatten sowohl Italien als auch Malta der „Alan Kurdi“ noch die Einfahrt in ihre Hoheitsgewässer verweigert.